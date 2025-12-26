東京都内のマッサージ店でタイ国籍の当時12歳の少女が違法に働かされていた事件で、日本で保護されていた少女が26日、タイに帰国しました。当面はタイ政府の施設で保護される予定です。この事件は、2025年6月に母親と日本を訪れた当時12歳のタイ国籍の少女が、都内のマッサージ店に置き去りにされ、性的な接客をさせられていたものです。少女は9月に自ら東京出入国管理局に助けを求め保護されていましたが、26日、日本を出国し、タ