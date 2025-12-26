２６日に放送されたＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」では、ＲＣＣ中国放送の田村友里アナウンサーが中継で登場したが、ＴＢＳの番組スタッフから本番前に勘違い電話がかかってきたことを明かした。田村アナは広島・廿日市市から、「足でつく餅つき」を中継。足踏み式で杵をつき、つきたてのお餅をおいしそうに食べていた。田村アナは放送後、Ｘで「本番前にＴＢＳ→ＲＣＣに急な電話があり『田村さんが今日おめでたいニュース