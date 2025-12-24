2024年、中国浙江省杭州で開催された漫画イベント「COMICUP」（共同）【上海共同】中国浙江省杭州で27〜28日に開催予定の中国最大級の漫画イベント「COMICUP」で、日本関連作品の展示が禁止された。香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストが23日伝えた。台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡る日中関係悪化が影響したとみられる。同紙によると、主催者は19日、出展者に「社会環境を考慮しテーマを『新しい中国ス