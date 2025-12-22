Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Ç14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï22Æü¡¢ÂáÊá¤·¤¿ÃË¤òÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¡¢Åö»þ¤ÎºÆ¸½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£ÍÆµ¿¼Ô¡ÖÎäÀÅ¤Ë±¿Å¾¡×22ÆüÄ«¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡£ÅðÆñ¼Ö¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Î½÷À­¤ò¤Ò¤­Æ¨¤²¤·»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡×¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅö»þ¤ÎºÆ¸½¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1¤«·î¡£²£ÈøÍ¥Í´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¡Ö¤Û¤«¤Î¼Ö¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã