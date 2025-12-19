東京・墨田区の風俗店で冷凍庫から赤ちゃんの頭などが見つかった事件で、警視庁は母親で風俗店従業員の女を逮捕した。小原麗容疑者（22）は3月ごろ、東京都内のホテルで生後間もない女の赤ちゃんの遺体を切断し、頭や手足を勤務する墨田区の風俗店の冷凍庫に遺棄した疑いがもたれている。小原容疑者は、風俗店の待機所で出産したと説明しているほか、「出産した際に、赤ちゃんは泣かず動いていなかった。気を失ってしまい、気がつ