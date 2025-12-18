記者会見に臨むノーベル平和賞受賞者のマリア・コリナ・マチャド氏＝11日/Leonhard Foeger/Reuters（CNN）ベネズエラの野党指導者でノーベル平和賞受賞者のマリア・コリナ・マチャド氏の広報担当者は17日、マチャド氏がノーベル平和賞の授賞式が行われたノルウェー・オスロを後にしたことを明らかにした。広報担当者はマチャド氏の容体は良好で、このところ専門医の診察を受けるなどして早期の完全回復を目指していると説明した。