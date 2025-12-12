『斉木楠雄のΨ難』などで知られる麻生周一の10年前のポストが盛り上がりを見せている。 【画像】麻生周一による10年越しのファンレター返送計画！ 12月10日に麻生周一のX（@shu1aso）にて投稿されたのは「さて、と…そろそろ切手買ってこないとな」とのポスト。10年前のポストを引用し投稿され話題となっている。 引用している10年前の自身のポストは「小6女子から『BLが大好きです。斉木楠雄のΨ難はBLとしてでし