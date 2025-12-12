『斉木楠雄のΨ難』などで知られる麻生周一の10年前のポストが盛り上がりを見せている。

【画像】麻生周一による10年越しのファンレター返送計画！

12月10日に麻生周一のX（@shu1aso）にて投稿されたのは「さて、と…そろそろ切手買ってこないとな」とのポスト。10年前のポストを引用し投稿され話題となっている。

引用している10年前の自身のポストは「小6女子から『BLが大好きです。斉木楠雄のΨ難はBLとしてでしか見てません』というお手紙を頂いてなんだか微笑ましくなった。10年後にお礼を添えてこの手紙を彼女に送り返そう。」。『斉木楠雄のΨ難』のキャラをBLとしてみていると言う衝撃のファンレターが小学生から届いたことを明かしている。10年越しのファンレターを返送する計画だったのだ。

当時のポストについた「誰と誰がカップルなのか！？」というコメントに麻生は「文面見る感じだと楠雄と海藤っぽいすね♪( ´▽｀)」と返答。楠雄と海藤のカップリングは中二病感満載で想像させられる…。

また、「実は怒っているのでは…」と麻生の作品に対する思いを心配したポストには「 いや、全く怒ってないですwBLでも二次創作でも粗探しでも読者が楽しんでくれたらいいと思います♪( ´▽｀)」と投稿。懐の深さと、作品を楽しんでほしいという麻生の熱い思いが感じられる。

話は戻り、2025年12月10日に投稿された「さて、と…そろそろ切手買ってこないとな」のポストに反応したのは、12月26日から「ジャンプ+」にて新連載が始まる漫画家の平方昌宏。平方昌宏のX（@magoroku2）にて「ちゃんと覚えてるの怖すぎるだろ」と麻生周一の記憶力の良さ（？）にツッコミ。それに対して麻生も「ご丁寧に毎年誰かしらが教えてくれるのよw」と、読者も楽しみにしているカウントダウンであると明かした。

10年前のポストは2016年1月22日にポストされたもの。2026年1月でちょうど10年が経ったと言うことだ。今まさに麻生は切手を用意して、返事を書いているところかもしれない。10年前に小学生だった読者にどんな返事が届くのか…年明けが楽しみだ。

（文＝結理乃）