東京都によると、０歳の男児が麻疹（はしか）に感染したことが確認された。海外渡航歴があり、先月２８日に発病した。今月２日午後２〜５時に台東区役所を訪れており、不特定多数と接触した可能性がある。都は同じ時間帯に同区役所を利用した人に対し、発熱や発疹、せき、鼻水、目の充血など、麻疹への感染が疑われる症状が出た際には、公共交通機関の利用を控え、医療機関の指示に従って受診するよう呼びかけている。