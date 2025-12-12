有馬記念ファン投票最終結果中央競馬の総決算、28日に行われる有馬記念（中山2500メートル）のファン投票最終結果が11日、JRA公式サイトで発表された。昨年の覇者・レガレイラ（牝4、木村）が612,771票を集めて1位となり、史上最多を更新。得票数の多さにファンも驚いている。中間発表でもトップだったレガレイラが逃げ切った。有馬本番ではクリストフ・ルメール騎手が騎乗予定と馬主のサンデーレーシングから発表されている。