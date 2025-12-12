「ワールドシリーズで優勝した後、《おめでとう》と送りました。さすがに忙しかったのか、少したってから返事がきて、《ありがとうございます。最高の結果になってうれしいです》といった内容の言葉が返ってきました」こう語るのは山本由伸投手（27）の中学時代に、硬式野球チーム・東岡山ボーイズで彼を指導していた中田規彰監督。’25年のメジャーリーグで、山本はシーズンを通して活躍し、ワールドシリーズでは3登板で3勝を挙げ