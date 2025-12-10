アセンテックは反発。この日午前１１時ごろ、ＡＩエージェント、バーチャルヒューマンに最適な実行環境の提供に向け、リモートＰＣアレイ・アーキテクチャを基盤とした「ＡＩエッジ・サーバ」を開発すると発表した。製品発表と販売開始は来年４～５月を目標にするという。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS