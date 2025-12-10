イズミが反発している。９日の取引終了後に、２月２８日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額を引き下げることで、株式の流動性の向上と投資家層の更なる拡大を図ることを目的としている。 出所：MINKABU PRESS