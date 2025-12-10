ＪＥＳＣＯホールディングスが反発している。９日の取引終了後、子会社ＪＥＳＣＯエコシステムが、東京都から令和７年度第２航路海底トンネル太陽光発電設備設置工事を受注したと発表しており、好材料視されている。 同工事は、東京臨海副都心青梅地区と中央防波堤地区を結ぶ第２航路海底トンネルに、太陽光発電を設置するもの。受注金額は６億７６５０万円で、工事の進捗に応じて収益計上される予定。なお、来年８月