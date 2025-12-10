「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でファナックが「売り予想数上昇」５位となっている。 １０日の東証プライム市場で、ファナックは反落。朝方は買い先行で始まり一時６３３２円まで値を上げたが、買い一巡後は売りに押されている。産業用ロボット最大手の同社は１日、米半導体大手のエヌビディア＜NVDA＞との提携を発表。ＡＩが機械を自律的に制御する「フィジカルＡＩ」関