【前後編の後編/前編からの続き】年末は何かと物入りで懐が寂しい上に、この物価高である。さすがに看過できないと高市政権は過去最大規模、約21兆円の「総合経済対策」を発表。今国会で成立を目指すが、果たして凍てつく庶民の暮らしへの“特効薬”となるのか。早くも異論が噴出しているのだ。＊＊＊【写真7枚】まるで別人のよう…「高市早苗首相」32年前の“意外過ぎるファッション”前編では、21兆円規模の「総合経済対