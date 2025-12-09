スマートフォンを使う14歳の少女＝11月、シドニー（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリアで10日、16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律が施行された。国家レベルで子どもの利用を禁じるのは世界で初めて。SNSが暴力や自殺を誘発しているとの批判があり、心身に悪影響を与えるコンテンツなどから子どもを守るのが狙い。ショート動画などの中毒性の高さも問題視され、規制の動きは各国に広がっている。16歳