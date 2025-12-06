装いのあたたかさと比例して気になり始める膨張感を防ぐには、パリッとしたクリーンな白シャツの切れ味が有効。レイヤードスタイルでもシャープにまとえることをスタイリングで実証。「あたたかい服が上手くいく」冬にいい白シャツ白シャツ／ATON（ATON AOYAMA）□起毛素材と相性のいい「ハリのあるクリアな白」□中にも仕込めるオーバーサイズベーシックなドレスシャツを着方のアレンジがしやすいオーバーサイズに。加えて、ア