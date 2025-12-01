中部地盤の酒食品卸・秋田屋は11月18日、名古屋東急ホテルで「ワイン＆リカーフェスティバルVol.19」を開催した。当日はワイン175種、ウイスキーをはじめとするリカー100種が集結。約500人が来場し、様々な酒やステージイベントを楽しんだ。「アルコールのトレンドは量から質へ」浅野弘義社長開会あいさつで秋田屋・浅野弘義社長は、国内人口の減少や若者の飲酒離れ、健康志向の高まりなどから、アルコールを取り巻く環境が大