カルビーは12月10日から、全国のセブン‐イレブン(沖縄県を除く)にて、「じゃがりこサラダ できたて実感カップ」を数量限定で発売する。製造後10日以内に店頭に届ける新しいコンセプトの商品だ。想定価格は税込215円前後。店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がある。〈“できたてシリーズ”第3弾が登場〉カルビーはこれまでにも、セブン‐イレブン限定で「ポテトチップス うすしお味 できたて実感パッ