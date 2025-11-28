ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 局部の形が丸見えで大論争に…欧米でトレンド化する「アスレジャー」… TikTok ファッション オーストラリア 海外・国際ニュース NEWSポストセブン 局部の形が丸見えで大論争に…欧米でトレンド化する「アスレジャー」とは 2025年11月28日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性がアクティブウェアを私服として着こなす「アスレジャー」ファッション 豪女性がSNS動画で疑問を呈し、議論を呼んだとNEWSポストセブンが報じた この女性は動画で「局部の形が丸見えだって気づいてる？」などと訴えている 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】 2025年11月25日 11時50分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分