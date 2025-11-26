エプコは高い。２５日取引終了後、設立３５周年の記念配当を実施すると発表した。２５年１２月期期末の普通配当１８円に記念配当３円を上乗せし、２１円とする。中間配当（１４円）とあわせ、年間合計で３５円（前期３２円）となる見通し。 更に株主優待制度の拡充も発表。現行の抽選式株主優待の優待品を増やし、当選者の数を増加させるという。これらが好感され買われている。 出所：MINKABU PRESS