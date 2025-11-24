セリエA第12節が23日に行われ、インテルとミランが対戦した。歴史と伝統の詰まった『ミラノ・ダービー』の幕が上がる。2シーズンぶりの覇権奪還を目指すインテルは前節終了時点で8勝3敗を記録し、勝ち点「24」を獲得。前節終了時点での順位表では首位に立っていたが、今節を既に消化したナポリ、ローマが勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の時点ではローマが暫定首位にいる状況だ。現在はチャンピオンズリーグ（CL）も含め