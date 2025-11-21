アジア株軒並み下落、豪州株は大幅反落 東京時間19:13現在 香港ハンセン指数 25220.02（-615.55-2.38%） 中国上海総合指数 3834.89（-96.16-2.45%） 台湾加権指数 26434.94（-991.42-3.61%） 韓国総合株価指数 3853.26（-151.59-3.79%） 豪ＡＳＸ２００指数 8416.50（-136.21-1.59%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85233.56（-399.12-0.47%） ２１日のアジア太平洋株式市場は軒