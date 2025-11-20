日産は、2025年10月30日から東京ビッグサイトで開催された「ジャパンモビリティショー2025」で新型「エルグランド」を公開しました。 日産の最高級ミニバンであるエルグランドの新型は、SNSではどのように評価されているのでしょうか。 ツートーンカラーやすっきりしたデザインはSNSでも好評 新型エルグランドは、リニアモーターカーをデザインコンセプトに据えたデザインが