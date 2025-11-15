浅田大翔を絶賛「17歳でトップを経験しているだけに、A代表に入る潜在能力」U-17日本代表は11月15日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージ1回戦で、南アフリカ代表と対戦する。日本のグループステージ3試合を熱心に取材した韓国「SPOTVニュース」のパク・デソン記者も、「A代表に似たサッカーの哲学を見ることができました」と絶賛した。グループステージを2勝1分の勝ち点7で1位通過した日