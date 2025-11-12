日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」が１２日に放送され、千鳥・大悟、ノブ、かまいたち・濱家隆一、山内健司が出演した。この日は「アルバイトはつらいよ大賞」。ぺこぱ・松陰寺太勇は葬儀屋でのアルバイトを回想。「ご遺体をたくさん見た」と振り返った。松陰寺は「例えばお葬式で祭壇って、お花の祭壇あるじゃないですか。あれを一緒にお花屋さんと作ったりとか。それこそ、式場で最後にお花を棺に入れるとき