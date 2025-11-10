“天皇杯準決勝の前哨戦”となったFC町田ゼルビアとのリーグ戦を１−０と制したFC東京。「最後のところはやらせなかった」と守備に手応えを感じていたひとりがサイドバックを担った室屋成だった。室屋にとって、この一戦は特別なゲームだった。町田の黒田剛監督は青森山田高時代の恩師。試合後、室屋は「監督と初めて対峙する試合だったので、勝てて良かったです」と笑顔で振り返った。「天皇杯のことは個人的にあまり意識して