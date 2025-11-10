来年の北中米ワールドカップでも着用する日本代表の新ユニホームが好評だ。「HORIZON（水平線）」をコンセプトにした新キットは、胸の中央部分に、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させるグラフィックが複数施されているのが特徴となっている。海外メディアからの評価も両国だ。開催国アメリカのメディア『Sports Illustrated』は、各国の新ユニホームを紹介する記事のなかで、「日本はクオリティの悪いシャツを決して出