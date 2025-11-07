「みんなに優しくしてもらってありがたいです」報道陣に囲まれてそう語る高羽悟さん（69）は手で口を押さえ、嗚咽を漏らした。妻、奈美子さん（当時32）が1999年11月に殺害された事件で、犯人の安福久美子容疑者（69）が逮捕された翌11月1日の夕暮れ時だった。事件発生以来、息子の航平さん（当時2）を育てながら、「世間から同情されたくない」と人前では涙を見せないように生きてきた。その26年間の思いが一気に溢れ出た瞬間だ