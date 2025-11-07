アメリカで女性初の下院議長を務めた民主党のナンシー・ペロシ元下院議長（85）が6日、2026年11月の中間選挙には出馬せず、今期限りで政界から引退すると表明しました。ペロシ下院議長：サンフランシスコの皆さんに真っ先に伝えたい。感謝の念を胸に、私は議会の再選を目指さない。カリフォルニア州選出のペロシ元下院議長（85）は6日、動画で声明を発表し、2026年11月の中間選挙に出馬せず、今期限りで政界から引退すると表明しま