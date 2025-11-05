堂々たる風格でコーディネートをまとめるジャケットは、いつだって頼りになるから。デザインのバリエーションが広がる秋のはじまりに、ハズさないスタイリングを再計画。ラクしたいとき、甘い気分のとき、新しさを試すとき。あらゆる“着たい”が今またジャケットに集まる。「きちんと見えて肩ひじ張らない」中間色・グレー整える服として選ぶことが多いから。どんな色の服と合わせてもケンカせず、冷静だけど暗い印象には陥らない