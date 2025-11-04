三菱商事がマイナスに転じている。午後１時ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高８兆６３７８億円（前年同期比７．７％減）、純利益３５５７億９６００万円（同４２．４％減）と大幅減益となったことが嫌気されている。 豪州原料炭事業での市況悪化や２４年８月にローソンを持ち分法適用会社化したことに伴う影響などに加えて、前年同期に計上した大口の資産・事業リサイクル関連損益の反動などで大幅減益とな