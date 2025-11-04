イチケンがカイ気配スタートで一気に上げ足を強めている。商業施設の建築や改装を主力としており、足もとの業績は会社側の予想を上回って好調に推移している。前週末１０月３１日取引終了後、同社は２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の５３億５０００万円から６７億円（前期比２％減）に増額修正した。なお、２５年４～９月期は従来予想の２５億５０００万円から３７億円（前年同期比２２％増）