３日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比２２６．１９ドル安の４万７３３６．６８ドルと反落した。１０月の米ＩＳＭ製造業景況感指数が前月から低下し、米国の景気の先行きに対する慎重な見方が広がった。高値警戒感がくすぶるなかで主力株の一角に持ち高調整目的の売りが出た。ハイテク株は総じて堅調に推移し、ナスダック総合株価指数は続伸した。 メルク＜MRK＞やシェブロン＜CVX＞、ユナイテッドヘルス・グルー