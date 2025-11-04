11月3日、船橋競馬場で行われた交流G1・JBCクラシック（ダ1800m）は、断然の1番人気に支持されたルメール騎乗のミッキーファイトが3馬身差の圧勝。帝王賞に次いでの連勝で、交流G1・2勝目をマークした。JBCクラシック、レース後ジョッキーコメント1着ミッキーファイトC.ルメール騎手「やっぱり強いわ！すごい脚を使って伸びてくれました。強い馬ですから最後も伸びました。馬の状態も完璧でこの間の帝王賞よりも良かった。初め