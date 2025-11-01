大学生の密売人はSNSで「隠語」を使い、大量の薬物を密売していた。【写真】金1億円分をブラトップとショーツに隠す…オンナ3人の密輸がバレた理由シャブやコカイン、LSDなどを販売目的で所持したとして、大阪市生野区の追手門学院大4年生、井上登剛容疑者（22）が28日、麻薬取締法違反（営利目的所持）の疑いで警視庁原宿署に逮捕された。井上容疑者は今年4月に同容疑で逮捕された大学の同級生の男と、関西方面を中心に密売