¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬31Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëV3¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°Ìë¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿´î¤Ó¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¤Ë¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥ê¡¼¥°V¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤º¤Ð¤ê¡ÈÇË²õ¡É¤À¡£¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇË²õ¤«¤é¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤Î´¿´î¤ÎÆ¹¾å¤²¡¢¥Ê¥¤¥ó¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤