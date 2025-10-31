日本を代表する守護神がついに、ルヴァンカップのピッチに立つ。サンフレッチェ広島GK大迫敬介は今季、日本代表の活動期間に重なっていたルヴァンカップは未出場。自身の不在時を支えてきたGKチョン・ミンギに報いるためにも、「自分らしい思い切ったプレーをできれば」と決意を語った。広島は昨季のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)に出場していたため、ルヴァン杯はプレーオフステージからの出場。プレーオフステージが6月、