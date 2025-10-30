ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 東ちづるの「名前を伏せた」投稿に女性ら憤慨「明らかな差別」と激怒 政治家 高市早苗 SNS 東ちづる エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 週刊女性PRIME 東ちづるの「名前を伏せた」投稿に女性ら憤慨「明らかな差別」と激怒 2025年10月30日 9時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東ちづるのX投稿が炎上を巻き起こしていると、週刊女性PRIMEが報じた 「媚びと過剰適応でのし上がってきたと想像できる」といった投稿 高市首相に対するものとみられ、「女性蔑視だ」「差別的すぎる」との声が 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分 「こうやって男に散々媚びてきたんだろうな」柴田淳 トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦した高市首相を揶揄した投稿が物議 2025年10月29日 19時50分 解体現場から乳児遺体、渋谷 ホルマリン漬けか、病院跡の情報 2025年10月29日 21時16分