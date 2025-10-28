アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、来年にカナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ26への出場意欲を口にした。アメリカメディア『NBC』が27日に伝えた。現在38歳のメッシは、クラブレベルではかつて長らく所属したバルセロナで、ありとあらゆるチーム・個人タイトルを手にした。FIFAワールドカップのタイトルとは長らく縁がなかったものの、前回大