DeNAは27日、相川亮二新監督ら球団関係者が今ドラフトで1位指名した小田康一郎内野手（22＝青学大4年）に、指名あいさつを行った。新指揮官の出席は当初予定にない「サプライズ」。神奈川県相模原市内の同大キャンパス内で球団関係者を待ち受けていた小田は、歩く新指揮官の姿を確認すると驚きの表情を見せた。相川監督は「僕に負けない笑顔がいい」と好印象。約30分のあいさつを終えると、同大OBの吉田正尚外野手（レッドソ