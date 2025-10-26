有効求人倍率の推移自動車整備・修理工の2024年度の職業別有効求人倍率（パートタイムを含む常用。臨時雇用・季節労働除く）が、前年度比0.10ポイント上昇の5.09倍に達し、全職種平均の1.14倍を大幅に上回ったことが26日、厚生労働省への取材で分かった。5倍を超えるのは、同省が確認できる20年度以降初めて。人手不足は深刻で自動車の安全に影響する懸念もある。倍率は20年度の4.50倍から毎年上昇している。帝国データバンク