暑さが本格化するのを前にNITE＝製品評価技術基盤機構が、エアコンの室外機の周りにものを置かないことなどを呼び掛けています。エアコンの室外機が燃える事故を再現した映像。水が入ったペットボトルが太陽光を集めてしまい、段ボールに火が付くと、室外機に燃え移り激しく火が噴き出します。また専門的な知識がないまま室外機を取り外すなど作業すると、爆発することも。NITEによりますと、こうしたエアコンの火災による死者は昨