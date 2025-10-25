「青春ブタ野郎」シリーズ（KADOKAWA）を完結させたライトノベル作家の鴨志田一が、『機動戦士ガンダム』の世界に新しい風を吹き込む。10月23日に刊行された『機動戦士ガンダムエイト1』（KADOKAWA）は、矢立肇・富野由悠季原案で鴨志田一がシナリオを書き、ゲームのコミカライズ作品『機動戦士ガンダム バトオペレーション コード・フェアリー』（KADOKAWA）を手がけた高木秀栄が漫画を描いた完