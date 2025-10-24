北中米ワールドカップの出場国は、48か国中28か国がすでに決定した。残りの20か国。そのうちの１枠を、たった人口５万6000人の国がつかみ取るかもしれない。ヨーロッパ予選のグループLで３位につける、FIFAランキング127位のフェロー諸島だ。10月のW杯ヨーロッパ予選では、モンテネグロを４−０、チェコを２−１で撃破。３連勝と勢いに乗っており、残りの首位クロアチア戦で引き分け以上なら、チェコを抜いて２位に浮上する