「そんな猫いるんですか！」【漫画】本編を読む愛猫家兼漫画家の久川はるさん(@hisakawa_haru)は、自身が飼っている白猫のミコさんを主人公に『愛されたがりの白猫ミコさん』を執筆している。今回紹介するエピソードは、野良猫だったミコさんが家猫になり、毛艶もよくなってモフモフになってきたころの話である。■「そんな猫いるんですか！」獣医に指摘された猫の不器用さすっかりモフモフのきれいな白猫となったミコさん。しかし