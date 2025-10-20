街で見かけるカップルや会社の同僚などに「もしかして不倫…」と違和感を覚えたことはありませんか？世の中には意外と不倫関係にありカップルは少なくありません。そこで今回は、そんな「不倫カップル」のバレバレな特徴をご紹介します。｜男性が女性よりも確実に年上不倫をする男女の組み合わせは、男性はある程度お金に余裕がある40代以上、その相手は20代というのが王道。平日の昼間に年の差が離れたカップルを見かけたら、まず