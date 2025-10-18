上品さとかわいらしさを兼ね備えた腕時計ブランド「Angel Heart（エンジェルハート）」から、『ハローキティ』とのコラボレーションウォッチ第2弾が登場します♡今回のコレクションは、ハローキティの世界観を大人の女性にふさわしいエレガントなデザインで表現。特別付属のショルダーバッグにも注目です。10月17日(金)より、全国の取扱店舗および公式オンラインショップ、サンリオショップで