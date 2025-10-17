女優の土屋太鳳（30歳）が、10月17日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“ダマされたこと”について語った。土屋は今回、映画「盤上の向日葵」の宣伝を兼ねて、坂口健太郎、渡辺謙と共に番組のインタビューに対応。作品の内容にちなみ、“ダマされたこと”について質問を受ける。これに土屋は「私は“変身するモノ”が好きだったので、小さい頃から。父に『ウルトラセブンだ』って言われていて」と話